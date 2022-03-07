Aslı Enver - Önder Öztarhan aşkı belgelendi

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Önder Öztarhan aşkı belgelendi. İkili bir mekanda baş başa görüntülendi.

Murat Boz ile uzun yıllar aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. İş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Enver, ilişkisi sır gibi saklıyor.

İLİŞKİ BELGELENDİ

İlişkileri hakkında en ufak bir açıklama yapmayan ve her fırsatta soruları yanıtsız bırakan ikili, birlikte görüntülenmemek için de sık sık evde buluşuyor. Ancak ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda baş başa görüntülendi. Gossippasta'nın Instagram hesabından yayınlanan görüntüde ikilinin hararetli bir konu konuşarak yemek yediği görülüyor.