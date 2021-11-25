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Aslı Enver paraya kıydı! İşte yeni otomobili...

Aslı Enver paraya kıydı! İşte yeni otomobili...

Geçtiğimiz hafta Meksika'ya giden Aslı Enver, tatil dönüşü arkadaşlarıyla hasret giderdi. Bebek'te görüntülenen ünlü oyuncu, 1.9 milyon TL'lik lüks aracıyla dikkatleri üzerine çekti.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Meksika'dan döndü. Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Enver'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.

1 MİLYON 900 TL'LİK ARAÇ
Gelen projeleri değerlendiğini söyleyen Enver, "Şu an sizlere bahsedeceğim bir işim yok. İçime sinen proje olursa kabul edeceğim" dedi. Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni aldığı elektrikli aracın fiyatının 1 milyon 900 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

 

Etiketler aslı enver otomobil
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