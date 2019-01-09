Aslı Enver'dan şaşırtan fotoğraf

Oyuncu Aslı Enver, sosyal medyadan 19 yıl öncesine ait bir kareyi paylaştı. Enver'in ünlü oyuncu Melisa Sözen ile lise arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

İstanbullu Gelin'in güzel oyuncusu Aslı Enver'in şu sıralar keyfi yerinde. Sevgilisi Murat Boz ile barışan Enver lise arkadaşlarıyla buluştu.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver, Sözen ve Nilay Sorguven eski günleri yâd etti.

Sosyal medya sayfalarından bu fotoğrafları paylaşan grup altına '2000-2019... Pilav günü' notunu düştü.

Oyuncu Aslı Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.