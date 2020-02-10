Aslı Enver'den gizemli paylaşım

Dün akşam Star TV'de ekranlara gelen Babil dizisi, hayranları tarafından yine ilgiyle takip edildi. Ancak dizide ilginç bir detay yer aldı. Dizinin yıldızlarından Aslı Enver, dizide de geçen bir telefon numarasını "Whatsapp ekle" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Numarayı mesaj yağmuruna tutan izleyiciler, numaraya Whatsapp'tan ulaşınca diziye ait şifreli bir kod aldıklarını belirtti. Bu dikkat çekici yöntem Türkiye'de ilk kez uygulandı. Bu taktiğin ise bir reklam hareketi olduğu iddia edildi.





