'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmde oynayacak olan Aslı Enver'in partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Enver'in partnerinin Kaan Urgancıoğlu olduğu ve imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

Son olarak 'BABİL' dizisinde polis memuru rolünü canlandıran ünlü oyuncu Aslı Enver'in yeni filmindeki partneri belli oldu. 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filme hazırlanan Enver'in partneri Kaan Urgancıoğlu oldu. Yeni filmin senaryosunu Hakan Bonomo yazdı. TV100'de yer alan habere göre; Enver'in partneri için Kaan Urgancıoğlu ile imza aşamasına gelindi.