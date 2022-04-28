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Aslı Samat 100 kilo vererek bambaşka biri oldu

Aslı Samat 100 kilo vererek bambaşka biri oldu

Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat 6 yılda 100 kilo vererek bambaşka biri haline dönüştü.

Tüp mide ameliyatı olarak 100 kilo veren Aslı Samat son haliyle gündeme geldi. Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat kilolarından kurtulmaya bir gecede karar vermişti. Halinden memnun olmayan oyuncu yeni imajıyla ekrana döndü.

Avşar Yapım'ın yeni işi olan Gülümse Kaderine dizisiyle el sıkışan Samat, evin keyifli, meraklı kızı Sibel'e hayat veriyor.

aslı samat

"Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum" açıklamasıyla bir dönem gündem olan Aslı Samat sözlerine şöyle devam etmişti:

"Psikologla konuşurken fark ettik; erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum."

 Gülümse Kaderine'nin Sibel'i olarak ekrana dönen oyuncu yeni imajıyla paylaştığı pozlarına "Çok güzel görünüyorsun" yorumları alıyor.

Etiketler aslı samat kilo
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