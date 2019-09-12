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  3. 12 Eylül 2019 10:18

Aslıhan Doğan'dan ''Berkay'' davasına ilk yorum

Milli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, eşi ve Berkay arasındaki davanın karara bağlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı...

Aslıhan Doğan'dan ''Berkay'' davasına ilk yorum
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Arda Turan ve Berkay arasındaki dava üçüncü duruşma ile sonuçlandı. Arda Turan, korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak, kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verdi.

DAVA SONUCU ASLIHAN’I GÜLDÜRDÜ

Instagram hesabının hikaye kısmında sadece gülen bir emoji paylaşan Aslıhan Doğan Turan, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

"GÜLÜYOR, ÇÜNKÜ GÜÇ ONLARDAN YANA"

Paylaşıma Instagram kullanıcıları Turan'a " Gülüyor çünkü güç, onlardan yana şimdilik. Gülüyor çünkü hastaneye girip etrafa ateş açmak çok komik" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

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