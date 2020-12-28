Aslıhan Gürbüz'ü kızdıran evlilik iddiası

Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu. Performansıyla kısa sürede gündem olan Gürbüz'ün yıllar önce yaşadığı aşklar da yeniden gün yüzüne çıktı.

EVLİLİK HABERLERİ ÇIKTI

Yıllardır kamuoyunda Aslıhan Gürbüz'ün 2011-2014 yılları arasında 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Pikaçu Kerem' karakterini canlandırarak hafızalarda yer edinen Kerem Kupacı ile evli olduğu biliniyordu. Ancak olayın iç yüzü bambaşka çıktı.

"EVLENMEMİŞ BİRİNE BOŞANMIŞ MUAMELESİ YAPIYORSUNUZ"

Instagram'da hakkında yapılan evlilik haberlerinden birine cevap veren Aslıhan Gürbüz, rahatsızlık duyduğu konu hakkında "Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz? Mahallede ki gıybetçi teyzelerin kulaktan kulağa, yalan yanlış yaydığı türden bir saçmalığı, her yeni işimde 'şok haber' başlığı ile vermek hoşunuza gidiyor ise bilemem. Ama ben sıkıldım ve sessiz kalamıyorum artık, ben de insanım be" dedi.