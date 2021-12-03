Aslıhan Gürbüz'ün sosyal medyayı sallayan taciz isyanı

Masumlar Apartmanı' dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün kendisini ve yakın çevresini taciz eden kişiye isyan etti.

Daha önce 'Bir Bulut Olsam', 'Yahşi Cazibe', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem', 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi birçok projede rol alan Aslıhan Gürbüz'ün başı takıntılı hayranıyla dertte. Arkadaşlarını hack'leyerek kendisine ulaşmaya çalışan kişi, ünlü oyuncuyu isyan ettirdi.

Konuyla ilgili Instagram hesabından sitem eden Gürbüz, paylaşımında; "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki güzel oyuncu, ayrıca kendisini ve yakın çevresini taciz eden hayranına, "Ben mesajları okumadan siliyorum, boşa uğraşıyorsun" sözleriyle seslendi.

İstanbul'un karmaşasından kaçıp Ege’ye yerleşen oyuncu, daha önce de taciz mesajını ifşa etmişti. Aslıhan Gürbüz, D.A.'nın çirkin mesajına sosyal medya hesabından yayınlayıp, "Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız!" şeklinde konuşmuştu.

İfşalandığını gördüğünde, "Dikkat çekmek için yazdım" diyen kişiye tepki göstermeye devam eden oyuncu, "Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil" diye yanıt vermişti.