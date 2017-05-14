Asuman Dabak trafik kazası geçirdi

Asuman Dabak, yoğun İstanbul temposunun yorgunluğunu atmak için Çeşme'ye gitti. Hasret gidermek için ağabeyinde soluğu alan oyuncu, gece ailesi ile keyifli bir yemek sonrasında evine gitmek üzere arabasına bindi. Urla’dan Çeşme'ye dönüşte tenha olan yolda kırmızı ışığın yanıyor olmasına rağmen yola fırlayan bir araç, Asuman Dabak’ın arabasına şiddetle çarptı.

Arabayı kullanan gencin dikkatsizliği sonucu, büyük bir kazanın eşliğinden olabilecek en az hasarla dönüldü. Canını zor kurtaran oyuncu Dabak, emniyet kemeri takılı olmasına rağmen boynundan darbe aldı.

Asuman Dabak, "Şükürler olsun hepimiz hayattayız. Allah hepimizi beterinden korusun ama gençler araba kullanırken lütfen daha dikkatli olsun." dedi