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  3. 28 Ocak 2019 23:23

Ata Demirer aşkını itiraf etti

Ata Demirer oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Ata Demirer aşkını itiraf etti
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Ünlü komedyen Ata Demirer, oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ata Demirer böylece aşklarını herkese ilan etmiş oldu.

Son günlerde Ata Demirer’in oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı dedikoduları ortaya çıkmıştı. Aslı Turanlı da, rol aldığı filmin galasında aşk iddialarına 'Bunu bence başka yerde konuşalım, Aslı'nın filminin önüne geçmesin. Öyle bir şey yok' demişti.

Ata Demirer ise aralarındaki aşkı sosyal medya hesabından ilan etti. Ata Demirer ilk önce Aslı Turanlı'nın fotoğrafına kalp emojisi gönderdi. Aslı Turanlı ise Ata Demirer'e öpücük emojisi göndererek cevap verdi.

Bu paylaşımın ardından ise Ata Demirer, sevgilisii Aslı Turanlı ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ata Demirer, Aslı Turanlı ile piyano başında çektiği fotoğrafını, 'Play it again Sam' (Tekrar çal Sam) notuyla paylaştı. Ata Demirer'in aşk gönderisi kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

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