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Ata Demirer'in Bursa Bülbülü tarzı Recep İvedik'e benzetildi, Şahan Gökbakar'dan yorum gecikmedi

Ata Demirer'in Bursa Bülbülü tarzı Recep İvedik'e benzetildi, Şahan Gökbakar'dan yorum gecikmedi

Ata Demirer'in senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü'nden kareler sosyal medyada gündem olurken ana karakterin Recep İvedik'e benzetilmesine Şahan Gökbakar'dan yorum geldi.

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nün setinden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Filmde Cengiz Sezen karakterine hayat verecek olan Demirer'in imajı Recep İvedik'e benzetildi. Ata Demirer'in tarzı Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik tiplemesinin giydiği gömleğe benzetilince ilk yorum Gökbakar'dan geldi.

Şahan Gökbakar bu yorumların yer aldığı haberi paylaşarak şunları yazdı:

 "Recep İvedik ikonik bir karakter olduğu için benzetilmesi normal. Benim için sorun yok. Ata değerli bir komedyen. Yolu açık olsun, inşallah gişesi de benzesin ama geçmesin tabi."

Etiketler recep ivedik Şahan Gökbakar
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