Ateş Kuşları reyting yarışına hızlı giriş yaptı! İşte 20 Ocak reyting sonuçları

20 Ocak 2023 reyting sonuçları geldi. Peki reyting yarışında cuma akşamının galibi kim oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...

20 Ocak 2023 reyting sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yapımlarının reyting performansları merak konusu olmuştu. İşte 20 Ocak reyting sonuçları... 20 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI Reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını, 2. sırada Atv’de ekrana gelen Ateş Kuşları, 3. sırada Atv’de yayınlanan Esra Erol'da yer aldı. 1. Yalı Çapkını - Star TV 2. Ateş Kuşları - ATV 3. Esra Erol'da - ATV 20 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI AB'de ise 1. sırada Yalı Çapkını, 2. sırada Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, 3. sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yer aldı. 1. Yalı Çapkını - Star TV 2. Kızılcık Şerbeti - SHOW TV 3. Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber - FOX TV