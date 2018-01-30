Ateşböceği Ercan'dan kötü haber !

Geçtiğimiz günlerde evde fenalaşan oyuncu Ercan Bostanoğlu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan testlerin ardından ünlü oyuncuya zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.

Devlet hastanesinde tedavi gören Ercan Bostancıoğlu; "15 gündür hasta yatıyorum. Zaturre başlangıcı teşhisi konuldu. Antibiyotik ve iğne tedavisi görüyorum. KOAH rahatsızlığı da var, nefes alıp vermekte oldukça zorlanıyorum. Yeni çekilecek tomografi ve ultrasondan sonra Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatma durumum var" dedi.

ATEŞBÖCEĞİ ERCAN KİMDİR?

Ercan Bostancıoğlu kimdir, Ercan Bostancıoğlu, 8 Ağustos 1936 tarihinde Çanakkale, Lapseki’de doğmuştur. Babasının görevi icabı dört aylıkken ailesi Bursa‘nın Mudanya ilçesinin Trilye, şimdiki adıyla Zeytinbağ’ına taşındı. 5 yaşındayken Karagöz oynatmaya başlamış. İlkokulun 5. sınıfında okurken ailesi yine Lapseki Çardak’a taşınmış. İlkokulu ve ortaokulu orada bitirmiş. Lise ikiye kadar Çanakkale Lisesinde okudu 1952 yılında İstanbul’a taşındılar ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra Gazetecilik Enstitüsünde okudu ve mezun oldu. 1955 yılında İsmail Dümbüllü‘nün yardımlarıyla kendisini sahnelerde buldu.

Ateşböcekleri ismini Kabataş’tan sınıf arkadaşı koydu. Ercan Bostancıoğlu, 70'li ve 80'li yıllarda Trt’de şov programlarıyla, sinema filmleriyle, daha sonradan 90'lı yıllarda ise tv kanallarının artması ile tv dizileri ile izleyicinin karşısına çıkmıştır.

1986 yılından bu yana gazetelere bulmacalar hazırladı. 1990 yılında Türkiye Bulmaca Şampiyonu oldu. Halen çeşitli gazetelere tam sayfa bulmaca hazırlamaktadır.

1954 yılından 1980 yılına kadar “Ateşböcekleri” olarak Yalçın Otağı ile birlikte 26 yıl izleyenleri güldürdüler.

Ercan Bostancıoğlu, 6 Ocak 1965 tarihinde evlendiği eşi Serap Bostancıoğlu 2005 yılında lösemi sebebi ile vefat etmiştir. Neslihan adında bir kızı vardır.