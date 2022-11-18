Ateşli sahneleri ile gündem olmuştu: Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson ayrıldı

Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson evlilik hazırlığı yaparken kıskançlık krizi yüzünden ayrıldılar.

Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ayrıldı. Thor Saevarsson’ın kıskançlık halleri sebebiyle ikilinin uzun süredir aralarının bozuk olduğu iddia edildi. Ayrılık süreci tam da Kal filminin yayınlandığı döneme geldi.

Kal filminde Burak Deniz ile öpüşme ve sevişme sahneleri olan oyuncu nişanlısının kıskançlık krizlerine dayanamadı.

Sevgilisinin kıskançlık krizi ayrılık getirmişti... Ateşli sahneler gündemde

Ayrılan ikili geçtiğimiz gün de birlikte olan fotoğraflarını silerek birbirlerini de takipten çıktı.