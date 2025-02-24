Athena Gökhan aldığı cezayı derbi günü öğrendi
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Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, Galatasaray'a yönelik sözleri nedeniyle seyirden yasaklama cezası aldığını derbi günü öğrendi.
Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, geçen yıl verdiği bir konserde Galatasaray Spor Kulübü hakkında sarf ettiği "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" sözleri nedeniyle tartışma yaratmıştı.
Bu açıklamalar sonrası Galatasaray yönetimi şikayetçi oldu.
Özoğuz hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında soruşturma başlatıldı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Özoğuz'a seyirden yasaklama cezası verdi.
KARARI DERBİ GÜNÜ ÖĞRENDİ
Bugün, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden izlemek için yola çıkan Gökhan Özoğuz, Galatasaray Spor Kulübü'nün şikâyeti üzerine 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden yasaklama cezası aldığını öğrendi.
"BENİM İÇİN BİR ŞEREF MADALYASIDIR!''
Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ismimin geçtiği tezahüratı dinleyememek için RAMS Park'a gelmek üzere Fenerbahçe Kulübü'nün önünden deplasman otobüsüne binmeye geldiğimde, hakkımda 6222 kararı çıktığını öğrendim. Uygulatanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir şeref madalyasıdır! Doğruları söylemek, hak savunmak, takımımın hakkını her yerde her zaman her şartta savunmaya devam edeceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Hak, hukuk, adalet isterim" ifadelerini kullandı.
Bugün isminin geçtiği tezahuratı dinleyeme Rams Park gelmek için @Fenerbahce Kulübün önünden deplasman otobüsüne binmek için geldiğimde hakkımda 6222 kararı çıktığına dair haber aldım.— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) February 24, 2025
Uygulatanlara teşekkür ediyorum benim için bir şeref masalyadır!
Doğruları söylemek hak… pic.twitter.com/93YN2YoYiF
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