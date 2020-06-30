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  3. 30 Haziran 2020 14:52

Athena Gökhan ilk kez kızının fotoğrafını paylaştı

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe Derya'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Athena Gökhan ilk kez kızının fotoğrafını paylaştı
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Genellikle Twitter hesabından yaptığı politik yorumlarla gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

3 çocuk babası olan Gökhan Özoğuz, çocuklarını kameralardan özene bezene saklıyordu. Başarılı isim, ilk kez sosyal medya hesabından kızıyla çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"GÜZEL VE ÇİRKİN"
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile çekilen fotoğrafını "Merhaba bir fotoğraf alabilir miyiz? Güzel ve çirkin" notuyla paylaştı. Özoğuz'un paylaşımına kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Ünlü şarkıcının paylaşımına, "Bu ne güzel bir çocuk böyle", "Babasının modeli" şeklinde yorumlar yapıldı.

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athena gökhan , ayşe derya
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