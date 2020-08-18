Athena Gökhan: Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlaması planlanıyor. Vaka sayılarındaki artış velileri endişelendirirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, bir öğrencinin fotoğrafını “Tüm arkadaşları tedbirlere uydurdum” notu ile paylaştı. Bu paylaşımın ardından Türkiye gündemiyle yakından ilgilenen ve sık sık fikirlerini paylaşan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz fikirlerini yazdı.

Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u etiketleyen Özoğuz paylaşımında "Covid 19 bitmeden okullar kesinlikle açılmamalıdır. Sayın @drfahrettinkoca @ziyaselcuk Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz" dedi.

Özoğuz bir diğer paylaşımında ise "Bu sene okullara kimse çocuklarını göndermeyecek! Burası net. Ve hepimiz çok dikkat etmek zorundayız" dedi.





