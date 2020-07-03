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  3. 03 Temmuz 2020 09:58

Athena Gökhan ''Ozan Güven yalnız değildir'' dedi, ortalık karıştı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven'e gelen tepkiler üzerine ''Ozan Güven yalnız değildir'' mesajını paylaştı.

Athena Gökhan ''Ozan Güven yalnız değildir'' dedi, ortalık karıştı
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Oyuncu Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla tepkilerin odağında oldu. Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği Ozan Güven'e ilk destek mesajlarından biri Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.

"OZAN YALNIZ DEĞİLDİR"
Gündeme ilişkin paylaşımlarıyla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz, sevgilisine bir saatten fazla şiddet uyguladığı ileri süren oyuncu için Twitter'dan "Tanıyanlar bilir. Ozan Güven yalnız değildir" dedi.

"İRONİK BİRER CANAVARSINIZ"
Kadına şiddeti desteklediği ileri sürülerek tepki mesajları yağan Gökhan Özoğuz, yeni paylaşım yaparak "Benim kadına şiddeti destekleyebileceğimi düşünen arkadaşlar, ironik birer canavarsınız" ifadelerini kullandı.

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