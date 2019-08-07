Athena Gökhan'dan Bakan Selçuk'a: ''Yazık severdik!''

Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 16 Mayis 2019'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı etkinlikler kapsamında ‘Gençlik Yürüyüşü’ düzenlendi. ‘100. yıl 19 Mayıs kutlu olsun’ yazılı beyaz tişört giyen ilçedeki lise ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve ilçe protokolü, ellerinde Türk bayrakları ile Siteler Mahallesi’nde toplanıp, kortej eşliğinde Kordon Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı’na yürüdü.

Yürüyüş boyunca kortejin önündeki araçtan Mehter Marşı, Genç Osman Marşı ve 15 Temmuz Marşı çalınması dikkat çekti. Öğrencilerin ise marşlara eşlik etmesi istendi.

Kortejin arka kısımındaki yaklaşık 50 öğrenci, buradan sonra yaklaşık 2 kilometre boyunca İzmir Marşı’nı okudu. Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü B.E., öğrencileri çalınan marşlara eşlik etmeleri, farklı bir marş söylememeleri için uyardı. Ancak, uyarıya aldırış etmeyen öğrenciler, İzmir Marşı’nı söylemeye devam etti.

Atatürk Anıtı önünde gelindiğinde, burada 15 Temmuz Marşı çalınmasına rağmen 50 kişilik öğrenci grubu, ellerindeki dev Türk bayraklarını sallayıp, burada da çember oluşturarak İzmir Marşı’nı söylemeyi sürdürdü. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Bu sırada İzmir Marşı’nı söyleyenlerden, özel okulda okuyan bir öğrenci, kendisini uzaklaştırmak isteyen öğretmenlerine “Biz ayıp etmedik. 15 Temmuz değil, 19 Mayıs kutlanıyor” diyerek, tepki gösterdi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Yaşananlardan sonra CHP Milletvekili Mürsel Alban, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. CHP'li Mürsel Alban, Milli Eğitim Şube Müdürü'nün de "15 Temmuz Marşı önemli değil mi, şehit verdik” diyerek öğrencileri tartakladığı olayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sordu.

'BELEDİYENİN SES ARACI BOZULDU'

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, soru önergesine cevap veren Ziya Selçuk, “Gençlik kortej yürüyüşü esnasında çalınacak marşların Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Marmaris Belediye Başkanlığı’na ait ses yayın aracına harici bellek ile verildiği, belediyenin ses yayın aracındaki sistem arızası ve teknik aksaklık nedeni ile bellekteki diğer marşların çalınamadığını" öne sürdü. Selçuk, öğrencileri tartaklayan şube müdürü hakkında da Valilik tarafından soruşturma başlatıldığını iddia etti.

BELEDİYE, BAKANI YALANLADI

Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise yaşananlar şöyle anlatıldı: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı etkinlikler kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşünde belediyemizden ses yayın aracı temin edilmesi talep edildi. Belediye olarak ses yayın aracını kiralayarak, ses sistemini yürüyüşün yapıldığı 15 Mayıs günü hazır hale getirdik. Söz konusu yürüyüşte çalınacak marşlar Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bir harici disk ile aracın kiralandığı firma yetkilisine verilmiştir. Firma yetkilisi, kendisine verilen harici diskte sadece beş marş olduğunu, bunlardan hiçbirinin İzmir Marşı olmadığını belirtmiştir. Eğer ses sisteminde bir teknik arıza olsaydı sadece İzmir Marşı değil yürüyüş esnasında çalınan diğer marşların da çalınamayacağını belirtmiştir."

GÖKHAN ÖZOĞUZ’DAN TEPKİ

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Bakan Selçuk’a Twitter mesajıyla tepki gösterdi.

Gökhan Özoğuz, “Belirli bir kesimin dışında kimse 15 temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı kutlamayacakta. 15 temmuz marşı nedir ya? 19 mayıs günü İzmir Marşı söylenir ve söyletilmelidir! Teesüf ederim Z. Selçuk !Yazık ,severdik ,ülke yön. mevkiinde nadir işbilen kişilerdendi” mesajını paylaştı.