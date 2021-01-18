Athena Gökhan’dan Boğaziçi öğrencilerine destek

Özoğuz, Ruhi Su’nun ‘Ellerinde Pankartlar’ şarkısını söyleyerek ”Boğaziçili arkadaşlar sizi seviyoruz” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Dayanışma isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, “Gökhan Özoğuz, Milyonfest’in online festivalinde Boğaziçi öğrencilerinin direnişini selamlamış. Biz de kendisine en içten dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Emeğimizle, kararlılığımızla, enstrümanlarımızla kazanacağız” denildi.



