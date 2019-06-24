Athena Gökhan'dan İmamoğlu'na: Benim meşrebime uyuyor

Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin yeni başkanı seçilmesiyle ilgili paylaşım yaptı. Özoğuz paylaşımında İmamoğlu için "Meşrebime uyan siyasi şahsiyet" sözlerini kullandı.

"ENLERİN SAHİBİ"

Şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Evet benim için şimdiye kadar kendi dönemimde tanıdığım ülke konusunda benim için enlerin sahibi Ekrem İmamoğlu. Herkesin meşrebi vardır. Benim meşrebime birebir uyan siyasi şahsiyet olacak bir ilk! Her şey çok güzel olacak, oldu."