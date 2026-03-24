Atilla Taş'tan Erol Köse'nin ardından zehir zemberek sözler: ''Milyonlarımı çaldı, ateşi bol olsun''

Erol Köse'nin Maslak'taki 16. kattan düşerek ölümü, magazin dünyasında yıllardır biriken öfkeyi patlattı. Ünlü şarkıcı Atilla Taş, eski yapımcısının ardından açtı ağzını yumdu gözünü: "İftira attın, paramı çaldın, beni işsiz bıraktın!" Taş'ın sadece maddi haklarla kalmayıp sanatçı kadınlara yönelik ağır taciz iddialarını da gündeme getirdiği açıklamasında "Ateşin bol olsun" dedi.

Maslak Ağaoğlu 1453’te meydana gelen şüpheli ölümün ardından sular durulmuyor. Yapımcı Erol Köse'nin 61 yaşında hayatını kaybetmesi, bir zamanlar onunla çalışan sanatçıların adeta "hesaplaşma günü"ne dönüştü.

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Köse’ye yönelik çok ağır suçlamalarda bulundu.

"Elimdeki Sözleşmeyle Beni Yıllarca Çalıştırmadın"

Atilla Taş, Köse’nin kendisini ve pek çok sanatçı arkadaşını mağdur ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ardımdan bir ton iftira attın! Milyonlarca liramı çaldın! Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın! İşimden ekmeğimden ettin, hem de sana baba diye güvenmiş adamı!"

Taciz İddialarını Gündeme Getirdi

Taş'ın suçlamaları sadece maddi kayıplarla sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcı, Erol Köse'nin sektördeki kadın sanatçılara yönelik tacizlerde bulunduğunu da iddia ederek magazin gündemine bomba gibi düşen bir başka tartışmanın fitilini ateşledi.

"Hakkımı Helal Etmiyorum, Ateşin Bol Olsun!"

Nez'in ardından helallik vermeyen bir diğer isim olan Atilla Taş, paylaşımını "Ateşin bol olsun Erol Köse!" sözleriyle bitirerek, aralarındaki husumetin ölümle bile son bulmadığını gösterdi. Köse'nin ölümünün "şüpheli" olarak kayıtlara geçmesinin ardından gelen bu ağır suçlamalar, olayın seyrini farklı bir boyuta taşıyabilir.