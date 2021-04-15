  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. ATV'nin sevilen dizisi final yapıyor

ATV'nin sevilen dizisi final yapıyor

Televizyon ekranlarında yaprak dökümü sürerken son olarak ATV'nin NTC imzalı 'Akıncı' dizisi final yapma kararı aldı.

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrol oynadığı  sevilen dizi final yapan diziler kervanına katıldı. 

Son bölümlerinde bir çok oyuncunun veda etmesiyle de gündeme gelen Akıncı dizisinin final bölümü belli oldu.

 Sezon sonuna doğru ekranda yaprak dökümü sürüyor.

Atv'nin NTC Medya imzalı dizisi Akıncı da final yapan projeler arasında yerini alıyor.

Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'yi buluşturan Akıncı dizisi 20. bölümde final yapıyor.

Etiketler atv akıncı dizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel hastanelerde skandal! Günlüğü 5 bin TL’ye hasta alıyorlar
Teşkilat dizisine damga vuracak ''suikast''...
Ölüler kenti 1700 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Maskeli sihirbaz bir sırrını daha açıkladı!
Şehirlerarası yola çıkanlardan bu evraklar istenecek!
Tacizci taksici dehşeti kamerada! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı
Merkez'in faiz kararına dolar, euro ve altından sert tepki!
Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı! Tablo çok kötü!
İŞKUR büro memuru alımı başladı!
Vaka sayısının patladığı ilde sahil ve parklar kapatıldı