ATV'nin sevilen dizisi final yapıyor
Televizyon ekranlarında yaprak dökümü sürerken son olarak ATV'nin NTC imzalı 'Akıncı' dizisi final yapma kararı aldı.
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrol oynadığı sevilen dizi final yapan diziler kervanına katıldı.
Son bölümlerinde bir çok oyuncunun veda etmesiyle de gündeme gelen Akıncı dizisinin final bölümü belli oldu.
Sezon sonuna doğru ekranda yaprak dökümü sürüyor.
Atv'nin NTC Medya imzalı dizisi Akıncı da final yapan projeler arasında yerini alıyor.
Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'yi buluşturan Akıncı dizisi 20. bölümde final yapıyor.
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