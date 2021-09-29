ATV'nin yeni dizisi reytinglere yenildi.. Erken final yapıyor!

Fox'un dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın ardından ATV'de ekrana gelen İkimizin Sırrı dizisi için de final kararı alındı.

Başrolünü Aras Aydın ve Leyla Feray paylaştığı ve oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek ve Bestemsu Özdemir gibi başarılı isimlerin yer aldığı İkimizin Sırrı dizisinden kötü haber geldi.

Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen İkimizin Sırrı için final kararı alındı. ATV'de pazar akşamları ekrana gelen dizi 10. bölümüyle final yapacak.

Üs Yapım imzalı, Özen Yula’nın kaleme aldığı ve Cem Akyoldaş’ın yönetmen koltuğunda oturduğu İkimizin Sırrı'nın final bölümü 10 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek.

Uzak Şehrin Masalı dizisi reytinglere yenildi! Fox'tan erken final kararı

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir.

Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.