Avukat Feyza Altun'un Dilan Polat'a canlı yayında verdiği yanıt gündem oldu

Bir dönem Dilan Polat’a sert çıkış yapan Avukat Feyza Altun, bu kez Polat’la Instagram canlı yayınında yan yana geldi. İkilinin samimiyeti sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden Dilan ve Engin Polat çifti, haklarındaki dava süreciyle son yılların en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken yaşanan süreçte sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Avukat Feyza Altun, Polat ailesine yönelik sert ifadelerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Dilan Polat için bir süre önce "ölsem aynı masada oturmam" ifadelerini kullanan avukat Feyza Altun, önce Dilan Polat ile yan yana pozları nedeniyle eleştiri oklarına hedef olmuştu.

Bu sefer de Dilan Polat’ın Instagram’daki canlı yayınına katılan Feyza Altun, Polat ile birlikte ekran karşısına geçti.

Canlı yayın sırasında Dilan Polat'ın "Sen beni 2 yıl önce tanısaydın ne derdin" sorusunu yanıtlayan avukat Feyza Altun'un verdiği "salak derdim" yanıtı sosyal medyada gecenin konusu oldu.

Dilan Polat, yaptığı paylaşımda "Öyle dedi de, seni çok seviyorum dedi. Ne yapayım ya ben bunu" ifadelerini kullandı.

