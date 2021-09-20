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Aybüke Pusat'ın yakınlaştığı ünlü isim herkesi şaşırttı

Aybüke Pusat'ın yakınlaştığı ünlü isim herkesi şaşırttı

Sosyetenin tanınmış ismi psikolog Zeynep Selvili ile birlikte olan avukat Nail Gönenli'nin eski Türkiye güzellerinden Aybüke Pusat ile samimi hareketleri dikkat çekti.

Aybüke Pusat ile Nail Gönenli'nin rahat haretledi bir süredir cemiyetin tanınmış ismi psikolog Zeynep Selvili ile birlikte olan avukat Nail Gönenli'nin tehlikeli sularda yüzdüğü şeklinde yorumlandı. 

 Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşlarıyla eğlenceye çıkan Nail Gönenli, Emirgan’daki “Gizli Kalsın” adlı mekanda eski Türkiye güzellerinden Aybüke Pusat ile karşılaşmış.

Söylenenlere göre gecenin ilerleyen saatlerinde ikili, samimi görüntüler vermeye başlamış. Tehlikeli yakınlaşmaya tanık olan kişiler, “Nail Gönenli hiç sevgilisi yokmuş gibi davranıyordu” diyor.

Mekandan ayrı ayrı çıkan Aybüke Pusat ve Nail Gönenli, sadece arkadaş mı, önceden tanışıyor muydu bilemem. Bildiğim tek şey var, Gönenli hâlâ Zeynep Selvili ile sevgili..

Hürriyet

Etiketler aybüke pusat
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