Aycan Yanaç'tan olay Acun Ilıcalı itirafı

Survivor 2020 yarışması ile ünlenen futbolcu Aycan Yanaç, Survivor ve Acun Ilıcalı ile ilgili itiraflarda bulundu.

Survivor 2020 yarışması ile ünlenen futbolcu Aycan Yanaç, Hürriyet'ten Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu.

Survivor 2020'de yaptıkları bir maçta Acun Ilıcalı'ya yaptığı faul ile ilgili konuşan Yanaç, ''O maçın heyecanıydı. Acun abi önceden bana bir faul yapmıştı. Ben de ikinci maçta rövanşımı alacağım dedim.

Ama böyle bilerek değil. Ayağından topu almayı düşünmüştüm. Maçın heyecanıyla koşarken bir omuz attım. Faul yok diye düşünüyorum ben. Kendisi de dedi. Acun abi orada düşünce ben bir fena oldum.

Çünkü çok kötü düştü ve dizini tutuyordu. Beni maçtan çıkarın, ben oynayamayacağım dedim. Benim üzüldüğümü anladılar ve şakaya verdiler" ifadelerini kullandı.

Hürriyet