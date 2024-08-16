Aydemir Akbaş entübe edildi

Bir süredir kanser tedavisi gören ve evinde baygın halde bulunan usta oyuncu Aydemir Akbaş kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Aydemir Akbaş, bir kez daha kansere yakalandığını duyurmuştu.

Dün evinde baygın bir şekilde bulunarak apar topar hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki oyuncudan kötü bir haber geldi.

Yoğun bakıma alınan Aydemir Akbaş'ın entübe edildiği iddia edildi.

Aydemir Akbaş hakkında sosyal medyada başlayan "Allah rahmet eylesin" mesajları sonrasında ise ünlü oyuncu Özgür Aksoy isyan etti.

Aksoy; 'Kimse asılsız haberlere itibar etmesin böyle bir zamanda bir durumdan bile faydalanmaya çalışan kötü kalpli insanlar maalesef çok fazla Aydemir abimiz yoğun bakımda tedavisi devam etmekte. Aslı ve arkası olan haber siteleri haber kanalları dışında hiç kimseye itibar edip prim vermeyelim dualarımız ustamızla' ifadelerini kullandı.