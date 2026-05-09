  3. Aydilge’den eşine gelen cinsel içerikli mesajlara isyan: ''Kendi değerinizi bu kadar düşürmeyin!''

Sanatçı Aydilge, eşi Utku Barış Andaç’a gönderilen cinsel içerikli mesajlar sonrası adeta ateş püskürdü. Sosyal medyadan hemcinslerine çağrıda bulunan Aydilge, evli bir adama yaklaşmayı "özgürlük" sananlara tokat gibi bir yanıt verdi.

Başarılı sanatçı Aydilge, eşi keman sanatçısı Utku Barış Andaç’a sosyal medya üzerinden gönderilen müstehcen mesajlara isyan etti. Yaşananları "özgüvensizlik ve tutsaklık" olarak tanımlayan Aydilge, hemcinslerini dürüstlüğe davet etti.

"Hâlâ Olmaya Devam Ediyor"

Daha önce de benzer tacizlerle karşılaştıklarını belirten Aydilge, durumun kronik bir hal almasına tepki gösterdi. Evli bir erkeğe cinsel içerikli mesaj atmanın cesaret değil, bir zavallılık göstergesi olduğunu savunan sanatçı, "Daha önce de olmuştu, hâlâ olmaya devam ediyor. Kendi değerinizi başka birinin eşinin beğenisine kadar indirgemek aslında büyük bir tutsaklıktır" ifadelerini kullandı.

"Gizli Kaçamak Olmak Başarı mı?"

Aydilge, mesaj gönderen kadınların sergilediği tutumu sorgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Başka bir kadının yuvasına sızarak kazanmaya çalışanlara sormak istiyorum: Bir erkeğin gizli kaçamağı olmak veya anlık bir şehvet nesnesi hâline gelmek gerçekten sizin başarı tanımınız mı?"

Genç Kadınlara "Onaylanma" Uyarısı Açıklamasının sonunda özellikle genç nesle seslenen ünlü şarkıcı, kadınların birer "onaylanma nesnesi" olmadığını vurguladı. Aydilge, "Bir başkasının hayatından bir parça çalarak değil, kendi hayatınızı inşa ederek var olun" diyerek, sağlıklı bir özgüvenin başkalarının mutluluğu üzerinden kurulamayacağı mesajını verdi.

Sanal tacizlerin artış gösterdiği son dönemde Aydilge'nin bu net duruşu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve pek çok takipçisinden destek topladı.

