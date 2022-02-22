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Aygün Aydın tangasını gösterdiği fotoğrafa gelen yoruma tepki gösterdi

Aygün Aydın tangasını gösterdiği fotoğrafa gelen yoruma tepki gösterdi

Hakan Sabancı'yı ifşa etmesiyle adını gündeme yazdıran oyuncu Aygün Aydın, son paylaştığı fotoğrafla büyük ilgi gördü.

Hakan Sabancı'yı ifşa edip daha sonra ünlü iş insanının her haberine dair paylaşım yaparak mahkemelik olan Aygün Aydın, bu defa Instagram hesabından kendisine gelen yoruma verdiği cevapla gündemde!

Aygün Aydın'ın ''cesur pozu'' ortalığı karıştırdıAygün Aydın'ın ''cesur pozu'' ortalığı karıştırdıMagazin

 Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini çözüp iç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu sosyal medyadan paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

 

"Neden soyundun?" diyen takipçilerine oyuncu "Ev sıcak" yanıtını verirken, Arzu Sabancı hakkında gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğrafının altına gelen "Asla Arzu Sabancı'nın gelini olamayacaksın" yorumuna cevap veren Aygün, "Hayır canım düzelteyim. O benim kayınvalidem olamaz aerık. Tak başına otursun yalısında, sıkılmaya devam etsin.Ben olsam orada neşe, eğlence olurdu. Ben değil o kaybetti. Benden başkası da onun oğlunu dizginleyemez. Bir ömür kahrını çekmez." cevabını verdi.

Etiketler aygün aydın tanga fotoğraf
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