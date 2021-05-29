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Aygün Aydın yataktan Hakan Sabancı'ya seslendi: Keşke burada olsaydın

Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın, sosyal medyadan paylaştığı videoyla gündem oldu. Yatağından çektiği videoyu paylaşan Aygün Aydın, ''Hakoş hadi bana gelsene, seninle birkaç şey denemek istiyorum'' diyerek takipçilerini şaşırttı.

Hakan Sabancı'yı ifşa ettiği paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Aygün Aydın, bu sefer Hakan Sabancı'yı evine çağırdı.

Aygün Aydın, Instagram hesabından yayınladığı videoda, ''Hakoş fotoğraf paylaşmışsın. Fark ettim ki biraz kilo almışsın, artık sıskoş değilsin. Biraz da sakalın çıkmış. Keşke burada olsaydın... Hakan hadi bana gelsene, seninle birkaç şey denemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aygün Aydın'dan olay paylaşım: Duş alırken çektiği görüntülerini paylaştıAygün Aydın'dan olay paylaşım: Duş alırken çektiği görüntülerini paylaştıMagazin

 

 

Etiketler aygün aydın hakan sabancı yatak
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