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Ayla Çelik'ten Özcan Deniz itirafı: Sapık gibi peşine düştüm

Ayla Çelik'ten Özcan Deniz itirafı: Sapık gibi peşine düştüm

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Ayla Çelik, Özcan Deniz ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Söz yazarı ve şarkıcı Ayla Çelik, Armağan Çağlayan’ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Ayla Çelik, Demet Akalın’ın seslendirdiği ve bir döneme damga vuran 'Türkan'ı nasıl yazdığını anlattı. Televizyonda seyrettiği Türkan Şoray filminden ilham aldığını belirten müzisyen, "Kendimi filme kaptırmışım; bir öpüşme sahnesi var, ben de televizyona yaklaştım. Kendi kendime, ‘Öptürmüyor ki’ dedim. Kendi trajik hikâyemi onunla birleştirdim. O anda yazmaya başladım” dedi.

"SAPIK GİBİ PEŞİNE DÜŞTÜM"
Şarkıyı aslında Özcan Deniz’in okumasını istediğini söyleyen Çelik, “Bayağı baskı yaptım, peşine düştüm okuması için. Benden iki tane şarkı aldı zaten ama ısrar ediyorum ‘Bunu oku’ diye. ‘Yok almayacağım’ dedi. Abisini falan aradım, sapık gibi peşine düştüm” şeklinde konuştu.

'Türkan' şarkısı kısa sürede gündem olduktan sonra Özcan Deniz’le karşılaştığını anlatan Ayla Çelik, ünlü sanatçının kendisine “Tamam bir şey deme” dediğini söyledi.

Etiketler ayla çelik özcan deniz itiraf
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