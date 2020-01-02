Aylin Aslım, Kerem Bürsin'e ''lavuk'' dedi!

Oyuncu Kerem Bürsin'e bir YouTube kanalında, yılbaşında ne yapacağı hakkında bir soru sorulmuştu. Bursin verdiği yanıtla olay olmuştu. Bursin açıklamasında "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözüyle sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Şarkıcı Aylin Aslım Bursin'in bu açıklamasına sert çıktı. Twitter'da aktif olan Aslım, Bürsin'in açıklamalarını, "Sevim koş, o kapı kapanmadan son lavukluklar" notuyla paylaştı.

AYLİN ASLIM'A TEPKİ

Bu paylaşımın ardından bir de "Kimsenin, kimsenin tercihini iplemediği, dürtüklemediği, daha iyi biri olma derdinden başka dert bilmediğimiz bir yıl dilerim. Son 20 yıl bunun tersini yaşattı, ama yine de" sözlerini paylaşan şarkıcı, takipçilerinden olumsuz cevaplar aldı.

İşte Aylin Aslım'ın o paylaşımı: