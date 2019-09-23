Aylin Coşkun altınlarını anlatmaya doymadı

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 10 Eylül'de 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile hayatını birleştirmiş, imam nikahında istediği mehdiyle ve düğünüyle adından bir hayli söz ettirmişti. Görkemli kına ve düğünüyle günlerce gündeme gelen Coşkun, katıldığı canlı yayında düğünde takılan takılardan bahsetti.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılan Aylin Coşkun, düğünde takılan kilolarca altınlarını şu sözlerle anlattı:

'ALTINLAR İÇ İÇE GEÇTİ BİLEKLERİM KANADI'

''Emirkan iki tane büyük altın taktı. Hande Yener, pırlanta yüzük taktı. Eşimde bir pırlanta yüzük taktı. Babam düğün hediyesi olarak bir arsa ve dükkan aldı. Sonra babam 'sağ kolun benim onu kimseye ayırma' dedi. Bütün altınlar iç içe girdi, çıkaramadım ve bileklerim kanadı. Boynuma takılan kolyeleri falan kopararak çıkarıp atmışım. Bir ara 'takmayın, takmayın' diyordum. Takılarımla kuyumcu dükkanı açamam ama 5 milyonluk bir villa alırım. Zaten erkek ve kız tarafı olarak oraya bir ev parası bıraktılar.

'TAKI TAKMAYANLARI EVİME BEKLİYORUM'

Boynumda zaten fıtık var bir ağırlık oldu. Hande (Yener) 'Bir ara takıda duruyorsun yüzün şişmeye başladı gözümün önünde. Bir ara gelip seni alıp artık takmayın diyecektim' dedi. Birçoğu takı takmadan gitmiş evime bekliyorum. Bu kadar altının içinde Erhan Bayraktar'ın taktığı çeyrek altını fark ettim. Takılar banka kasasında duruyor."

Aylin Coşkun, düğün günü kıyılan imam nikahından 10 külçe altın istemesiyle gündem olmuştu.

O konu hakkında da ünlü isim "Mehir olarak 15 külçe altın istedim ama eşim Volkan, 'Düğün yaptık bunu kaldıramam' dedi. Ben de o zaman 10 olsun bunun altına inmem dedim o da kabul etti" açıklaması yaptı.