  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ayrılacakları gündeme gelmişti: Alişan ile Buse Varol 100 bin TL kazandı

Ayrılacakları gündeme gelmişti: Alişan ile Buse Varol 100 bin TL kazandı

Ayrılacakları gündeme gelmişti: Alişan ile Buse Varol 100 bin TL kazandı

Boşanmanın eşiğinden dönen ve Emine Erdoğan tarafından barıştırıldıkları iddia edilen Alişan ile Buse Varol 100 bin TL kazandı.

Alişan ile Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu kızlarının doğum gününde ortaya çıkmıştı. İkili bazı konularda anlaşamamış ve boşanmanın eşiğine gelmişti. Alişan'ın ailesiyle sorunlar yaşayan Buse Varol geri adım da atmayınca ikilinin ilişkisi sekteye uğramıştı. İddialara göre Alişan ve Buse Varol Emine Erdoğan tarafından barıştırıldı.

Boşanma süreciyle manşetlerden düşmeyen ikilinin barışması da gündem olunca; Alişan ile Buse Varol, firmaların gözdesi haline geldi. Takvim'in haberine göre reklam teklifi yağan çift aralarını düzeltince hemen bir anlaşma da yaptı.

Güneşli'deki bir mağazadaki yeni koleksiyon tanıtımına katılacak olan çift, bu reklam ziyareti karşılığında 100 bin TL aldı.

Daha birçok firmadan reklam teklifi alan ikili için "Barışma bereketli geldi" yorumları yapıldı.

 

 

Etiketler reklam anlaşma ali şan buse varol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uçak ve otobüs bileti fiyatlarına zam
İl sayısı arttı; İşte 21 Mart Pazartesi okulların tatil edildiği iller
Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 4 formül masada
Ev hayali kuranlar dikkat! Konutta KDV indirimi geliyor
Mustafa Sarıgül bu sefer esnafı tokatladı
AK Partili Şamil Tayyar bakanları hedef aldı
Piyasalar yine kıpır kıpır! Dolar 15 TL'ye koşuyor
Meclis'te bu hafta gündem yoğun! Milyonları ilgilendiren 4 düzenleme görüşülecek
4 ilde şafak operasyonu: 35 gözaltı
Türkü evi savaş alanına döndü! Şişeler, sandalyeler havada uçuştu