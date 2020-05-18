SON DAKİKA
CHP'DEN EKONOMİ ÖNERİLERİ - CANLI İZLE
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 18 Mayıs 2020 12:09

Ayrılığın sebebi Defne Samyeli mi?

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen ani bir kararla ayrılmıştı. Evlilikle noktalanması beklenen bu birlikteliğin bitiş nedeni olarak Defne Samyeli'nin adı öne sürüldü.

Ayrılığın sebebi Defne Samyeli mi?
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İddiaya göre Tuba Büyüküstün sevgilisi Umut Evirgen'i Defne Samyeli ve kızlarını evinde konuk ettiği için terk etti.

magagenius adlı magazin hesabının iddiasına göre, Umut Evirgen geçtiğimiz yıllarda da kıskançlık krizine sebep olduğu yönünde haberleri çıkan Defne Samyeli ve kızlarını evine davet etti.

Deren Talu ve Derin Talu, Umut Evirgen'in evinden fotoğraflar paylaşınca, Tuba Büyüküstün bu duruma çok sinirlenmiş ve çıkan tartışma sonucu ikili ilişkilerine noktayı koymaya karar vermiş.

 
Daha önce de birkaç kez ayrılıp barışan çiftin bu defa ilişkiyi tamamen bitirdiği iddialar arasında.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
defne samyeli , Umut Evirgen , Tuba Büyüküstün
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM