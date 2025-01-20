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  3. Ayşe Barım soruşturmasında bir ünlü isim daha ifade verecek

Ayşe Barım soruşturmasında Deniz Işın ifade verecek

Ayşe Barım soruşturmasında Deniz Işın ifade verecek
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Menajer Ayşe Barım'a yönelik başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın ''mağdur'' sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilirken, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Mağdur olarak ifade verecek

Geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın'ın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Işın'ın yarın 11.00 sıralarında adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.

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İHA

Etiketler ayşe barım deniz ışın serenay sarıkaya
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