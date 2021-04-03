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  3. Aysun Kayacı geri döndü: ''Vergiyi Sümerler, verginin vergisinin vergisini de AKP buldu''

Aysun Kayacı geri döndü: ''Vergiyi Sümerler, verginin vergisinin vergisini de AKP buldu''

Bundan yıllar önce canlı yayındaki "Dağdaki çobanla benim oyum niye eşit" sözü nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Aysun Kayacı, bu sefer de Türkiye'deki vergi sistemini ''Vergiyi Sümerler, verginin vergisinin vergisini de AKP buldu'' diyerek eleştirdi.

"Dağdaki çobanla benim oyum niye eşit" sözüyle sık sık gündeme gelen Aysun Kayacı, bu kez de vergilerle ilgili bir espri patlattı. Aysun Kayacı’nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İngiltere'de yaşayan eski manken Aysun Kayacı, Twitter hesabından vergilerle ilgili dikkat çeke bir paylaşımda bulundu.

Kayacı, 1 Nisan günü paylaştığı mesajda "Vergiyi Sümerler, verginin vergisinin vergisini de AKP buldu.." ifadelerini kullandı.

Aysun Kayacı’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

 Kayacı daha önce de katıldığı bir canlı yayında "Dağdaki çobanla benim oyum niye eşit" sözüyle Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Öte yandan AK Parti 2002-2017 arası toplamda 4,3 trilyon TL vergi toplanmış. Aynı dönemde toplanan bu verginin ABD Doları karşılığı ise toplamda 2,2 trilyon dolardı.

Etiketler aysun kayacı sümerliler sümerler ak parti akp vergi verginin vergisinin vergisi
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