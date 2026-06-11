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Aziz Yıldırım'ın kızının ismini taşıyan ''yüzen saray'' suya indi! Fiyatı dudak uçuklattı

Aziz Yıldırım'ın kızının ismini taşıyan ''yüzen saray'' suya indi! Fiyatı dudak uçuklattı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için Dearsan Tersanesi'nde özel olarak inşa edilen 50,2 metrelik okyanus aşırı mega yat 'Queen Yaz' denize indirildi. Adını Yıldırım'ın kızı Yaz'dan alan bu modern yatın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Fenerbahçe’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan ünlü iş insanı Aziz Yıldırım için özel olarak projelendirilen mega yat "Queen Yaz", suya indirildi. Dearsan Tersanesi'nde üretim sürecinin tamamlanmasının ardından denizle buluşan devasa yat, denizcilik ve magazin dünyasının ilgi odağı oldu.

Adını Kızı Yaz Yıldırım'dan Aldı

Haber Denizde'nin haberine göre , Yıldırım ailesi için özel bir anlam taşıyan bu devasa deniz aracının ismi, Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’dan esinlenerek "Queen Yaz" olarak belirlendi. 50,2 metre uzunluğa sahip olan bu süper yat, denize indiği ilk andan itibaren heybetli duruşuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için Dearsan Tersanesi'nde özel olarak inşa edilen 50,2 metrelik okyanus aşırı mega yat 'Queen Yaz' denize indirildi. Adını Yıldırım'ın kızı Yaz'dan alan bu modern yatın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Okyanus Aşırı Seyahatler İçin Üstün Mühendislik

Queen Yaz mega yatı, yalnızca lüks detaylarıyla değil, barındırdığı modern mühendislik unsullarıyla da öne çıkıyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapı kombinasyonu ile inşa edilen yat, okyanus aşırı seyahatlere ve zorlu deniz koşullarına uygun, yüksek dayanıklılık standartlarında üretildi. Lüks ve ergonomiyi bir araya getiren çağdaş gemi mühendisliği mimarisi kullanıldı.

Lüks yatın piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar TL olduğu öne sürüldü. 

Haber Denizde

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Etiketler Aziz yıldırım Queen Yaz mega yat
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