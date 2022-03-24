Baba dizisine sürpriz transfer! Güzel oyuncu da kadroya katıldı

Show TV’nin Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı Baba dizisine güzel bir oyuncu da dahil oldu.

Show TV’nin Haluk Bilginer’li dizisi Baba, salı akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Hikayesi Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’a, senaryosu ise Ekin Atalar’ın ait dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor. Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu, Beril Pozam ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Dilara Aksüyek Baba dizisinin ekibine dahil oldu. Aksüyek, dizide Elif karakterine hayat verecek ve 7. Bölüm itibariyle sevilen seyirci karşısına çıkacak.