Babasını darbeden ünlü rapçi hakkında tutuklama talebi

Ünlü rapçi Sansar Salvo, babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gözaltına alınan rapçi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Duruma sinirlenen rapçi tepkisini babasına şiddet uygulayarak gösterdi. Babası G.A.'yı darbettiği anları sosyal medya hesabından da paylaşan Arslan, Ataşehir'de gözaltına alınarak işlemleri için Aile İçi Şiddet Büro'ya götürüldü.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

'Sansar Salvo' lakaplı rapci Ekincan Arslan işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DHA