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Bade İşçil'in oğlundan gazetecilere tepki: Annemi çekmesene!

Bade İşçil'in oğlundan gazetecilere tepki: Annemi çekmesene!

Oyuncu Bade İşçil, Malkoç Süalp’ten olan oğlu Azur ile Bodrum’da tatiline devam ederken, İşçil'in minik oğlu gazetecilere "annemi çekmesene" diyerek tepki gösterdi.

Oyuncu Bade İşçil, Malkoç Süalp’ten olan oğlu Azur ile Bodrum’da tatiline devam ediyor. Yalıkavak’taki bir beach’te görüntülenen anne-oğul birlikte kanoya bindi.

Birlikte güzel vakit geçiren anne-oğul gazetecilerin görüntü aldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

 İşçil objektife el sallarken, Azur’un “Çekmeyin ya bizi. Annemi çekmesene” demesi güldürdü. İşçil de oğlunu “Öyle yapma, ayıp” diyerek uyardı.

Etiketler bade işçil oğlu annemi çekmesene tepki gazeteciler magazinciler
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