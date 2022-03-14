Bade İşçil'in zor anları! Oğlunun ağzını kapatmak zorunda kaldı

Ünlü oyuncu Bade İşçil, oğlu Azur ile Emirgan sahilinde karın keyfini çıkardı. Muhabirlerin ''Annenle aran nasıl?'' sorusunu yönelttiği Azur, verdiği yanıtla annesine zor anlar yaşattı.

Bade İşcil, eski eşi Malkoç Sualp’ten olan oğlu Azur’la önceki gün Emirgan sahilinde kar topu oynarken görüntülendi. Muhabirler Azur’a “Annenle aran nasıl?” diye sordu. “Çok iyi. Babamdan çok daha iyi. Babam...” diyen Azur’un ağzını eliyle kapatarak konuşmasını engelleyen İşcil, panikle açıklama yaptı: “Henüz magazine alışkın değil!”

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, kalp şeklinde bir kar topu yapan Bade İşcil, muhabirlmalkoç sualpere “Kalp topu yaptım. Kime versem acaba?” diye sordu, ardından ‘kalp topunu’ oğluna verdi.

Hürriyet