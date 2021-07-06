Bahar Candan: Bakireyim ve hamileyim, biri bunun açıklamasını yapabilir mi?

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan sosyal medya hesabından hamilelik testini paylaşarak, “Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" ifadelerini kullandı.

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan'ın kişisel Instagram hesabında 'story' şeklinde yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Bir gebelik testinin fotoğrafını paylaşarak "Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" diye yazan Candan, bir sonraki paylaşımında da "Allah isteyen herkese nasip etsin, şoktayım" ifadesini kullandı.

Candan'ın paylaşımı şöyle: