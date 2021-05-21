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Bahar Candan süper minili fotoğrafı ile olay oldu

Bahar Candan süper minili fotoğrafı ile olay oldu

Katıldığı televizyon programıyla tanınan Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine gündeme geldi.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan yaptığı her hareketle olay olmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuk olan Candan "5 bin lira, 3 öğün yemek, 1 ara öğün, SGK da yapacağım. Benim için, arkadaşım olarak, hatta arkadaşım olarak değil sehpam olarak durabilecek ve parasını kazanacak bir sürü çok iyi eğitimler almış, benim gibi tertemiz çocuklar var" diyerek herkesi şoke etmişti.

Lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan son olarak da siyah mini elbisesiyle çeşitli pozlar verdi. Poz verdiği sırada mini elbisesinin altından iç çamaşırı görünen Candan bu durumu umursamadı.

Külodunun görülmesine rağmen o pozları paylaşan Candan'a tepki yağdı.

Etiketler bahar candan iç çamaşırı poz instagram
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