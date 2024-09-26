  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler tahliye sonrası soluğu orada aldı

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler tahliye sonrası soluğu orada aldı

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler tahliye sonrası soluğu orada aldı
Güncelleme:

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanırken geçtiğimiz hafta tahliye edilen Bahar Candan, cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu tatilde aldı.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyordu. 

Yaklaşık 5,5 ayın ardından Nihal Candan'ın sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, tahliyesi gerçekleştirilmişti.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanırken geçtiğimiz hafta tahliye edilen Bahar Candan, cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu tatilde aldı.

20 Eylül'de görülen davada Bahar Candan'ın da tahliyesine karar verildi.  Bahar Candan, tahliye olduktan hemen sonra verdiği röportajda "Cezaevinde derslerime çalıştım. Çok kilo aldım. 10 ay iyi bir zaman dilimiydi. Ailemin bana öğrettiklerini hatırladım" ifadelerini kullanmıştı.

 Henüz 5 gün önce cezaevinden çıkan Bahar Candan, ablası Nihal Candan ve annesiyle soluğu tatilde aldı.

Bikinisiyle tatilden poz veren Bahar Candan'ın o halini Nihal Candan paylaştı. Bahar Candan’ın tatil pozunun ardından gelen bu tepkiler, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanırken geçtiğimiz hafta tahliye edilen Bahar Candan, cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu tatilde aldı.

Bahar Candan, "Sosyal medyada her ne kadar farklı ve bazen absürt paylaşımlar yapsam da, ne kadar dejenere olmuş olabilirim ki?" diyerek gelen eleştirilere karşı kendini savundu.

Etiketler bahar candan Nihal Candan tatil tatil pozu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin cinayetinde şoke eden ayrıntılar: Ailesi cinayet temizliği bile yapmış Narin cinayetinde şoke eden ayrıntılar: Ailesi cinayet temizliği bile yapmış Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı RTÜK Başkanı hakkında ''aile boyu'' iddia: ''Eşi TRT'de, eşinin akrabaları RTÜK'te'' RTÜK Başkanı hakkında ''aile boyu'' iddia: ''Eşi TRT'de, eşinin akrabaları RTÜK'te'' Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada Dev banka Dolar, enflasyon, borsa ve faiz tahminlerini değiştirdi Dev banka Dolar, enflasyon, borsa ve faiz tahminlerini değiştirdi Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor Hülya Avşar ''Kerimcan hoş geldin'' dedi, Kemal Doğulu'nun tepkisi olay oldu Hülya Avşar ''Kerimcan hoş geldin'' dedi, Kemal Doğulu'nun tepkisi olay oldu Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı
Rum temsilci haddini aştı, Özgür Özel'in tepkisi sert oldu Rum temsilci haddini aştı, Özgür Özel'in tepkisi sert oldu Savaş uçağı tarafından düşürülen UFO'nun görüntüsü yayınlandı Savaş uçağı tarafından düşürülen UFO'nun görüntüsü yayınlandı Selçuk Yöntem'den Tamer Karadağlı çıkışı: ''Yazıklar olsun'' Selçuk Yöntem'den Tamer Karadağlı çıkışı: ''Yazıklar olsun'' Meta'nın yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Orion ortaya çıktı Meta'nın yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Orion ortaya çıktı İnternette kredi kartı şifrenizi çalan yeni uygulama tespit edildi İnternette kredi kartı şifrenizi çalan yeni uygulama tespit edildi Doğan Holding'den dev satış: Tamamen çekildiler Doğan Holding'den dev satış: Tamamen çekildiler Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler Benzinin ardından motorine de zam Benzinin ardından motorine de zam Hacı Sabancı'dan ''DNA sonuçlarıyla yeniden baba oldu'' iddiasına yanıt Hacı Sabancı'dan ''DNA sonuçlarıyla yeniden baba oldu'' iddiasına yanıt Türkiye'nin bölge bölge, il il şiddet haritası yayınlandı Türkiye'nin bölge bölge, il il şiddet haritası yayınlandı