Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler tahliye sonrası soluğu orada aldı

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanırken geçtiğimiz hafta tahliye edilen Bahar Candan, cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu tatilde aldı.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Yaklaşık 5,5 ayın ardından Nihal Candan'ın sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, tahliyesi gerçekleştirilmişti.

20 Eylül'de görülen davada Bahar Candan'ın da tahliyesine karar verildi. Bahar Candan, tahliye olduktan hemen sonra verdiği röportajda "Cezaevinde derslerime çalıştım. Çok kilo aldım. 10 ay iyi bir zaman dilimiydi. Ailemin bana öğrettiklerini hatırladım" ifadelerini kullanmıştı.

Henüz 5 gün önce cezaevinden çıkan Bahar Candan, ablası Nihal Candan ve annesiyle soluğu tatilde aldı.

Bikinisiyle tatilden poz veren Bahar Candan'ın o halini Nihal Candan paylaştı. Bahar Candan’ın tatil pozunun ardından gelen bu tepkiler, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.

Bahar Candan, "Sosyal medyada her ne kadar farklı ve bazen absürt paylaşımlar yapsam da, ne kadar dejenere olmuş olabilirim ki?" diyerek gelen eleştirilere karşı kendini savundu.