Bahar Candan'dan dayak açıklaması: Kadınım diye dövüldüm

Geçtiğimiz hafta Murat D. isimli şahıs tarafından Uludağ'da darp edilen bahar Candan, kadın olduğu için dövüldüğünü ifade etti.

Geçen günlerde Uludağ'da Murat D. isimli bir şahıs tarafından darp edilen Bahar Candan akşam saatlerinde Nişantaşı'ndaydı. Yüzündeki morluk ve yara izi dikkat çeken Candan şunları söyledi:

Saldırganla hiçbir samimiyetim yoktu. Olay öncesi benimle fotoğraf çektirdi. Benim hayranımmış. Çok zor günler geçirdim. Olay yargıda... Yargıya güvenmek zorundayım. Bana destek verenlere teşekkür ederim. Kıskançlıkla atılan yorumlara çok kırıldım. Beni sevmeyen birinin bana vurabileceğine hiç inanmamıştım. Sırf kadın olduğum için bu olayı yaşadım. Hepimizin başına gelebilir.