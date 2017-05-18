Bahar Candan'dan olay paylaşım

'İşte Benim Stilim' programı ile ünlenen Bahar Candan yine rahat durmadı. Biyografisindeki kafa karıştıran 'M' harfinden sonra bir de karanlık fotoğraf paylaştı. Fotoğraftaki kişi Murat Boz'a çok benziyordu.

Bahar Candan'ın bu hamlelerine rağmen ayrıldığı iddia edilen Murat Boz ve Aslı Enver cephesinden herhangi bir cevap gelmedi. Bahar'ın bu hamleleriyle ikilinin ilişkisinin tamamen bittiği konuşuluyor.

Murat Boz yeni albümü için stüdyoya kapandı. Bahar'ın paylaştığı fotoğrafta stüdyoda çekildiği için bu fotoğraftaki kişinin ünlü popçu olduğu iddiası daha da güçlendi.

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