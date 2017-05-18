Türkiye Barolar Birliği'nde FETÖ operasyonu
Türkiye Barolar Birliği'nde FETÖ operasyonu
Gündüz vakti Taksim’de yürekleri sızlatan görüntüler
Gündüz vakti Taksim’de yürekleri sızlatan görüntüler
Ramazan öncesi ekmekle ilgili kritik karar
Ramazan öncesi ekmekle ilgili kritik karar
Dolar ve Euro yükselişe geçti; fiyatlar tırmanıyor !
Dolar ve Euro yükselişe geçti; fiyatlar tırmanıyor !
Ramazan gelmeden pidesine zam mı geliyor ?
Ramazan gelmeden pidesine zam mı geliyor ?
Milyonlarca çalışana ''erken emeklilik'' şoku !
Milyonlarca çalışana ''erken emeklilik'' şoku !
Türklere çağrı: ''Vize yok, oturma ve çalışma izni...''
Türklere çağrı: ''Vize yok, oturma ve çalışma izni...''
19 Mayıs'ta izin yapmak yerine çalışacaklar dikkat !
19 Mayıs'ta izin yapmak yerine çalışacaklar dikkat !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 18 Mayıs 2017 12:07

Bahar Candan'dan olay paylaşım

İşte Benim Stilim'in olay ismi Bahar Candan, bir fotoğraf paylaşıp üzerine ''M'' harfi koydu. Fotoğraftaki kişinin Murat Boz'a benzemesi sosyal medyayı salladı.

Bahar Candan'dan olay paylaşım
A+ A-

'İşte Benim Stilim' programı ile ünlenen Bahar Candan yine rahat durmadı. Biyografisindeki kafa karıştıran 'M' harfinden sonra bir de karanlık fotoğraf paylaştı. Fotoğraftaki kişi Murat Boz'a çok benziyordu.

Bahar Candan'ın bu hamlelerine rağmen ayrıldığı iddia edilen Murat Boz ve Aslı Enver cephesinden herhangi bir cevap gelmedi. Bahar'ın bu hamleleriyle ikilinin ilişkisinin tamamen bittiği konuşuluyor.

Murat Boz yeni albümü için stüdyoya kapandı. Bahar'ın paylaştığı fotoğrafta stüdyoda çekildiği için bu fotoğraftaki kişinin ünlü popçu olduğu iddiası daha da güçlendi.

Nihal-Bahar kardeşlerin babasının kimliği şaşırttı Nihal-Bahar kardeşlerin babasının kimliği şaşırttı

 

Bahar Candan olay geceyle ilgili ilk kez konuştuBahar Candan olay geceyle ilgili ilk kez konuştu

 

ınstagram , bahar candan