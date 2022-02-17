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Bahar Candan'dan olay yaratan İbrahim Tatlıses yorumu

Bahar Candan'dan olay yaratan İbrahim Tatlıses yorumu

İbrahim Tatlıses'in 14 Şubat yorumunu duyan Candan, Tatlıses hakkında konudan bağımsız yaptığı ilginç yorumla gündeme geldi.

Al Sana Haber masasında yine ilginç anlar yaşandı. Bahar Candan İbrahim Tatlıses'in 14 Şubat yorumunun verildiği haberini izlerken "İbrahim Tatlıses prostat değil miydi? Prostat ne demek?" dedi. Seyhan Soylu ise bu yorum karşısında şaşırıp "Kontrol etmedik" yanıtını verdi.

Sisi "Hayırdır biri mi yazmış?" diye sorunca Bahar Candan ise "Ben öyle duydumdu" yanıtını verdi. Sisi ise "Prostat olan bir insanın sevgilisi olamaz mı?" dedi.

Nihat Doğan ise bu konuşmanın üzerine "Prostat ilişkiye engel midir? İbrahim abi kaç yaşına geldin gel ben seni umreye götüreyim umre yapalım" dedi.

Etiketler bahar candan ibrahim tatlıses
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